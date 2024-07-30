Предложение Трампа развернуть ПРО «Железный купол» над США не имеет смысла — эксперт

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на выборах развернуть над страной систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» по примеру Израиля не имеет смысла. Такое мнение высказал эксперт в области безопасности, бывший директор центра по нераспространению ядерного оружия вашингтонского Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом) Джозеф Сиринсионе в колонке для портала Defense One.

«Кандидат в президенты предлагает старое бесполезное средство от всех болезней», — написал он, комментируя идею Трампа. Аналитик пояснил, что «Железный купол» в Израиле может перехватывать неуправляемые ракеты малой дальности, а не межконтинентальные баллистические ракеты. Причем одна батарея покрывает площадь примерно 390 кв. км, так что для защиты сухопутной территории США потребовалось бы более 24,7 тыс. батарей. Поскольку одна батарея стоит около $100 млн, полный комплект обошелся бы в $2,47 трлн. Даже если бы власти решились потратить такую сумму, отмечает аналитик, смысла в этом было бы мало, поскольку израильская ПРО не смогла бы перехватить ракету, запущенную, к примеру, с соседних Багамских островов.

В контексте идеи создания «американской версии» «Железного купола» он отмечает, что «технически невозможно построить систему, которая защитит Соединенные Штаты от ударов баллистических ракет». По словам Сиринсионе, с начала 1980-х годов США потратили большие средства на то, чтобы решить эту проблему, однако «ничего не сработало» и программа была приостановлена до тех пор, пока не будет разработан новый перехватчик. Сиринсионе указал, что на данный момент США могут перехватывать ракеты, дальность которых достигает нескольких десятков и даже сотен миль (одна миля — примерно 1,61 км), но не баллистические ракеты.

Ранее Трамп не раз говорил о том, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах президента намерен развернуть над США систему ПРО по типу «Железного купола» в Израиле.