Выдачи ипотеки по льготным программам в РФ в июле сократились вдвое — ЦБ РФ
17:00 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем выдачи ипотек по льготным программам с государственной поддержкой сократился более чем в два раза с начала июля по сравнению с аналогичным периодом июня 2024 года. Об этом говорится в отчете ЦБ РФ.
«По оперативным данным ДОМ.РФ, по льготным ипотечным программам в первые три недели июля было предоставлено около 159 млрд рублей, что вдвое меньше значения за аналогичный период июня — 359 млрд рублей», — сказано в докладе. На фоне этой динамики регулятор ожидает снижение выдачи жилищных кредитов в целом в РФ по итогам июля из-за завершения программы «Льготная ипотека на новостройки» и изменения условий по «Семейной ипотеке».
НОВОСТИ
- 16:32 30.07.2024
- ГД приняла поправку о праве РКН управлять сетями связи по требованию генпрокурора
- 16:12 30.07.2024
- Судебные приставы РФ за полгода взыскали в бюджет рекордные 249 млрд рублей
- 16:02 30.07.2024
- Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России
- 15:32 30.07.2024
- Госдума приняла закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах
- 15:12 30.07.2024
- Два беспилотника сбиты в Северной Осетии, жертв нет — Меняйло
- 15:00 30.07.2024
- Запрет на работу МФО в России может спровоцировать их переход «в тень» — Набиуллина
- 14:32 30.07.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское в ДНР
- 14:12 30.07.2024
- Непомерный госдолг США едва ли затормозит их милитаристские устремления — Песков
- 14:00 30.07.2024
- Нужно создать гарантированную систему трудоустройства бюджетников вузов — Фальков
- 13:32 30.07.2024
- С завершением льготной ипотеки вновь расцвели «серые» схемы — Набиуллина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать