Выдачи ипотеки по льготным программам в РФ в июле сократились вдвое — ЦБ РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем выдачи ипотек по льготным программам с государственной поддержкой сократился более чем в два раза с начала июля по сравнению с аналогичным периодом июня 2024 года. Об этом говорится в отчете ЦБ РФ.

«По оперативным данным ДОМ.РФ, по льготным ипотечным программам в первые три недели июля было предоставлено около 159 млрд рублей, что вдвое меньше значения за аналогичный период июня — 359 млрд рублей», — сказано в докладе. На фоне этой динамики регулятор ожидает снижение выдачи жилищных кредитов в целом в РФ по итогам июля из-за завершения программы «Льготная ипотека на новостройки» и изменения условий по «Семейной ипотеке».