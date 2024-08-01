МИД Молдавии обвинил сотрудника посольства РФ в нарушении дипломатического статуса
11:32 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Молдавии обвинило сотрудника посольства РФ в нарушении дипломатического статуса и потребовало от него покинуть территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.
Решение о высылке было принято в результате проведенных мероприятий, которые якобы «позволили собрать информацию и доказательства того, что российский дипломат осуществлял на территории Молдавии деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». «В связи с этим сотрудник российского посольства должен покинуть Республику Молдова», — говорится в сообщении.
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