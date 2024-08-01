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Жители Киева поддержали петицию за установку в Киеве памятника Рональду Рейгану

13:00 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петиция за установку в украинской столице памятника бывшему президенту США Рональду Рейгану (1981–1989 гг.) набрала необходимое число голосов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий.

«Необходимые 6 тыс. подписей киевлян для установки памятника Рональду Рейгану собраны. <…> Впереди — обсуждение лучшего места для монумента», — написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), предложив сделать это в центре,"на месте одного из снесенных памятников коммунистам».

Обосновывая необходимость иметь в Киеве такой памятник, Заблоцкий сослался на то, что Рейгана цитировали в Конгрессе США девять раз, когда весной этого года шло голосование за военный пакет помощи Украине.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, призывая в апреле представителей Республиканской партии поддержать выделение Киеву дополнительных финансовых ассигнований на 2024 год, также апеллировал к опыту администрации Рейгана, объявившей в свое время «крестовый поход» против СССР. Ермак заявил, что не верит, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана, который «понимал Советский Союз и Россию», бросит Украину.

В Киеве уже есть улица Рональда Рейгана.

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