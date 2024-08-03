США направляют дополнительные силы на Ближний Восток для защиты Израиля — Пентагон

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США для защиты Израиля направляют в Ближневосточный регион дополнительные корабли и самолеты, а также повышают готовность к развертыванию средств противоракетной обороны. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, опубликованном в пятницу.

«Министерство обороны США продолжает предпринимать шаги для снижения вероятности эскалации в регионе со стороны Ирана, его партнеров и подконтрольных ему сил», — отмечается в документе. Как в нем констатируется, «в этих целях министр обороны США Ллойд Остин приказал скорректировать расстановку сил США, чтобы повысить их безопасность, обеспечить дополнительную поддержку обороны Израиля, а также гарантировать, что США готовы отреагировать на различные непредвиденные ситуации».

«Для сохранения присутствия авианосной ударной группы на Ближнем Востоке министр приказал авианосной ударной группе „Авраама Линкольна“ заменить авианосную ударную группу „Теодора Рузвельта“, которая в настоящее время находится в зоне оперативной ответственности Центрального командования ВС США, — сообщается в заявлении. — Кроме того, министр приказал направить дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от баллистических ракет в регионы [оперативной ответственности] Европейского командования ВС США и Центрального командования ВС США. Пентагон предпринимает шаги по повышению готовности к развертыванию дополнительных наземных средств защиты от баллистических ракет».

«Министр также приказал направить на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей для укрепления нашего потенциала по поддержке с воздуха в целях обороны», — уточнила Сингх.