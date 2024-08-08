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Внешняя торговля КНР растет вопреки ограничениям Запада — Global Times

10:32 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост внешней торговли Китая происходил в первые семь месяцев года благодаря расширению круга партнеров и вопреки ограничительным мерам Запада. Об этом пишет газета Global Times.

По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, напоминает издание, объем внешней торговли Китая достиг за январь–июль рекордных 3,46 трлн долларов, «чему способствовали производственные мощности страны и растущий спрос за рубежом, а также диверсификация круга внешнеторговых партнеров».

«Масштабы роста торговли Китая в последние месяцы не поддаются протекционистским мерам некоторых западных стран и вопиющему повышению тарифов на китайские товары», — отмечает Global Times. Аналитики считают, говорится далее, что это подтверждает устойчивость и конкурентоспособность китайской экономики, несмотря на имеющиеся внутренние и внешние проблемы.

«Несмотря на введенную США блокаду китайской промышленности, экспорт интегральных схем увеличился на 25,8% в годовом исчислении, в то время как экспорт автомобилей вырос на 20,7%», — отмечает издание.

Согласно данным ГТУ, за семь месяцев китайский экспорт достиг $2,01 трлн, повысившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт составил $1,49 трлн, продемонстрировав рост на уровне 2,8%. Положительное сальдо Китая в январе — июле достигло $518 млрд — это на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Объем китайско-российской торговли в январе — июле составил $136,67 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 1,6%.

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