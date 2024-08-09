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НОВОСТИ

Махинации с выводом за рубеж свыше 3,5 млрд рублей выявили в Карачаево-Черкесии

10:32 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские в Карачаево-Черкесской Республике выявили факты махинаций с выводом за рубеж свыше 3 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран», — сообщила Волк.

Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов РФ более 5 млрд рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России ввезен не был, денежные средства не возвращены.

Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.

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