Восточная Европа из-за нехватки живой силы не готова к возможному конфликту с РФ — Reuters

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Восточной Европы испытывают трудности с пополнением рядов своих вооруженных сил, что не позволяет им подготовиться к военному конфликту с Россией, который они считают вероятным. Для противостояния с РФ страны НАТО хотят создать от 35 до 50 дополнительных бригад, сообщило агентство Reuters.

По его информации, проблемы с набором военнослужащих испытывают Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. В частности, Прага уже несколько лет не может достичь целевых показателей по пополнению армии и с трудом поддерживает численность войск. Агентство отмечает, что в 2021 году чехи выполнили план по набору военнослужащих лишь на 56%, в 2022-м — на 85%. «Мы ничего не можем сделать без людей: если мы модернизируем оборудование, но не имеем достаточного числа компетентных и мотивированных людей, это все пустая трата денег», — приводит Reuters слова начальника Генерального штаба ВС Чехии Карела Рехка.

Согласно сведениям агентства, правительство Румынии начало активный набор на военную службу после того, как последние данные Минобороны показали, что нехватка офицеров составляет 43%, а рядового состава — 23%.