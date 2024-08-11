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В РФ более чем в 8 раз вырос спрос на книги про право - «Литрес»

09:20 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Книжный сервис «Литрес» изучил спрос на книги про право и определил, какие микрожанры в категории пользуются наибольшей популярностью в России. Абсолютным лидером стала подкатегория «История права» — спрос вырос более чем в 8 раз по сравнению с прошлым годом.

«В подкатегории „История права“ за первое полугодие 2024 года спрос вырос более чем в 8 раз (848%) по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Самым популярным произведением стало „Право налево“ юриста и адвоката Натальи Шатихиной», — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС. На втором месте раздела — работа А. Б. Венгерова «Теория государства и права», а на третьем — пособие О. А. Кудинова «Римское право. Схемы и комментарии». Сочинение Жан-Жака Руссо «Об общественном договоре, или Принципы политического права» занимает четвертую позицию в рейтинге, а замыкает пятерку учебник «История отечественного государства и права России в вопросах и ответах» И. А. Исаева.


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