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Турция и Ирак будут координировать борьбу с терроризмом из совместного центра — Sabah

10:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместный координационный центр по вопросам безопасности Турции и Ирака будет создан в Багдаде. Об этом сообщила проправительственная газета Sabah со ссылкой на подписанный министерствами обороны двух стран меморандум о сотрудничестве в военной сфере, области безопасности и противодействия терроризму.

О подписании документа 15 августа объявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам состоявшегося в Анкаре заседания механизма безопасности высокого уровня с участием глав МИД, министерств обороны и служб разведки Турции и Ирака. Детали документа министр не приводил.

Как отмечает Sabah, согласно подписанному документу, который закладывает правовую основу для сотрудничества между двумя странами в вопросах противодействия терроризму, совместный центр будет функционировать на базе центрального оперативного штаба Вооруженных сил Ирака, но представленные в нем военные будут подчинены своему командованию. Центр будет осуществлять обмен разведданными, военное планирование и координацию действий двух стран в борьбе с терроризмом.

Меморандум также предусматривает преобразование турецкой военной базы в иракском городе Башика, по вопросу функционирования которой между сторонами были разногласия, в совместный центр подготовки и сотрудничества. Это позволит турецким военным проводить обучение иракских и совместно противостоять Рабочей партии Курдистана (запрещена и признана террористической в Турции) и террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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