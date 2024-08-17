Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВМС Украины
15:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Черноморского флота за сутки уничтожили два безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.
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