Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВМС Украины

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота за сутки уничтожили два безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.