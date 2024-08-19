Самозапрет на кредиты готовы поставить более половины россиян - опрос
07:30 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон о самозапрете на оформление кредитов был принят в феврале. Он предусматривает, что с 1 марта 2025 года граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями.
Самой распространенной мотивацией самозапрета оказалось беспокойство о возможном мошенничестве. Этот вариант выбрали 44% опрошенных. Еще 32% респондентов хотели бы таким образом приучить себя к сбережению. 15% участников опроса отметили, что не нуждаются в займах, а оставшиеся 9% хотели бы с помощью самозапрета оградить себя от импульсивных покупок.
НОВОСТИ
- 08:10 19.08.2024
- К восточному побережью Китая приближается тайфун «Чондари»
- 07:40 19.08.2024
- В РФ за три дня на водоемах погибло 50 человек - МЧС
- 20:00 18.08.2024
- Президент России прибыл в Азербайджан с государственным визитом
- 19:50 18.08.2024
- Люди несут цветы к выставленному у посольства Франции портрету Алена Делона
- 19:20 18.08.2024
- За день около полутысячи нелегальных мигрантов перебрались через Ла-Манш на надувных лодках
- 16:26 18.08.2024
- По итогам опроса Трамп проигрывает Харрис пять процентных пунктов
- 15:00 18.08.2024
- У ВСУ могут появиться проблемы с применением немецкой военной техники из-за нехватки запчастей - СМИ
- 14:30 18.08.2024
- Действия британского правительства на Украине не ограничиваются поставками оружия - The Sunday Times
- 12:50 18.08.2024
- Президент Белоруссии заявил, что готовит граждан страны к своему уходу
- 12:30 18.08.2024
- Некоторые жители Суджанского р-на Курской области не хотят покидать свои дома - глава района Богачев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать