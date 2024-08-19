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Самозапрет на кредиты готовы поставить более половины россиян - опрос

07:30 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины россиян (52% опрошенных) готовы запретить оформление кредитов на свое имя. 30% респондентов не готовы на такой шаг, еще 18% не думали об этом, следует из опроса финансового маркетплейса «Сравни». Результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС.

Закон о самозапрете на оформление кредитов был принят в феврале. Он предусматривает, что с 1 марта 2025 года граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями.

Самой распространенной мотивацией самозапрета оказалось беспокойство о возможном мошенничестве. Этот вариант выбрали 44% опрошенных. Еще 32% респондентов хотели бы таким образом приучить себя к сбережению. 15% участников опроса отметили, что не нуждаются в займах, а оставшиеся 9% хотели бы с помощью самозапрета оградить себя от импульсивных покупок.


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