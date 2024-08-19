Поставки оружия Киеву и отказ от переговоров ведут в никуда — премьер Саксонии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) подверг резкой критике курс главы МИД ФРГ Анналены Бербок, направленный на продолжение военной поддержки Украины и отказ от переговоров по достижению мира.

Как пишет агентство DPA, Кречмер напомнил о заявлении Бербок насчет того, что якобы сейчас не время для переговоров, а время для поставок оружия. «Это она нам рассказывает сейчас уже два с половиной года, и каждый день там гибнут люди», — сказал журналистам саксонский премьер по прибытии на заседание руководящих органов ХДС в Берлине. Такой путь, по его словам, «ничего не даст». «Мы ведь это видим», — добавил политик. Кречмер снова высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.