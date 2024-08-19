Путин назначил Максима Вакштейна главой Фонда перспективных исследований

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максим Вакштейн назначен главой Фонда перспективных исследований (ФПИ), соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

ФПИ содействует научным исследованиям в интересах обороны и безопасности России, его цель — достижение качественно новых результатов в военно-технической сфере, в том числе для развития вооруженных сил и производства продукции специального и двойного назначения.

Тем же указом от должности освобожден прежний гендиректор фонда — Андрей Григорьев. Вакштейн прежде работал его заместителем — руководителем направления информационных исследований.