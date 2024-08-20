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Китай увеличил импорт трубопроводного газа из РФ на 19%

12:20 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость поставок трубопроводного газа из России в КНР в январе — июле превысила $4,69 млрд, увеличившись на 19% в годовом исчислении. Об этом сообщило Главное таможенное управление Китая.

Физический объем энергоносителя ведомство по традиции не указывает. Как следует из обновленных данных в онлайн-системе китайской таможни, за июль импорт сократился по сравнению с июнем на 2,5% и составил $718 млн.

РФ пока занимает второе место по поставкам трубопроводного газа в КНР. Лидером остается Туркмения (снижение на 3,1% по сравнению с январем — июлем 2023 года, до $5,67 млрд). После России следует Мьянма ($782 млн), за ней — Казахстан и Узбекистан ($730 млн и $304 млн соответственно).

Россия — ведущий экспортер энергоносителей в Китай. В 2023 году поставки по газопроводу «Сила Сибири» выросли в 1,5 раза, до рекордных 22,7 млрд кубометров.

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