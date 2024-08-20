Китай в январе — июле нарастил импорт СПГ из США на 70%
16:00 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские компании в январе — июле резко нарастили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. Как сообщило Главное таможенное управление КНР, этот показатель увеличился почти на 70% в годовом исчислении, до 2,16 млн тонн.
Как следует из обновленных данных онлайн-системы ведомства, стоимость СПГ из США за указанный период составила $1,18 млрд, увеличившись примерно на 36%. В итоге за год Соединенные Штаты переместились с седьмой на пятую строчку рейтинга.
РФ занимает в нем четвертое место: за семь месяцев Китай закупил 4,19 млн тонн российского энергоносителя на $2,44 млрд (понижение на 6% и 18% в физическом и стоимостном эквиваленте соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).
Лидирующую позицию среди стран, экспортирующих СПГ в КНР, традиционно занимает Австралия: за семь месяцев она продала Китаю 15,23 млн тонн (увеличение на 12,8%). На втором месте с большим отставанием находится Катар (примерно 10 млн тонн, рост на 5%), на третьем — Малайзия (повышение показателя примерно на 18%, до почти 4,9 млн тонн).
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