На севере Украины поврежден объект критической инфраструктуры

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Сумской области на севере Украины, сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» ВС Украины.

По данным, опубликованным на странице командования в соцсети, объект расположен в поселке Краснополье. Там также повреждены складские помещения.