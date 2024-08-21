На севере Украины поврежден объект критической инфраструктуры
11:05 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Сумской области на севере Украины, сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» ВС Украины.
По данным, опубликованным на странице командования в соцсети, объект расположен в поселке Краснополье. Там также повреждены складские помещения.
НОВОСТИ
- 11:00 21.08.2024
- Никаких переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага, заявил Медведев
- 10:32 21.08.2024
- Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью ночью
- 10:20 21.08.2024
- Импорт рыбы из РФ в Японию в июле 2024 г. вырос на 18%
- 10:05 21.08.2024
- Атака ВСУ на Курскую область ускоряет поражение Украины — Die Welt
- 10:00 21.08.2024
- В Курской области подтверждена гибель 31 человека из-за атаки ВСУ
- 09:32 21.08.2024
- В Федерации альпинизма России заявили, что спасатели все еще не смогли подойти к Нилову
- 09:20 21.08.2024
- Япония в июле 2024 г. сократила поставки авто в РФ на 34,3%
- 09:05 21.08.2024
- Нападение на Курскую область готовилось при участии спецслужб США, Британии и Польши — СВР
- 09:00 21.08.2024
- Силы ПВО за ночь сбили 45 БПЛА
- 21:07 20.08.2024
- Украина просит у США ракеты дальнего действия для истребителей F-16 - депутат Верховной рады
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать