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ВСУ на курском направлении блокированы, идет их выдавливание — Алаудинов

14:32 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении уже блокированы, идет их выдавливание из населенных пунктов. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Процесс выдавливания он уже со второго дня начался. Наша задача была блокировать все участки их направления, после чего одновременно блокирование, оно и подразумевало выдавливание их из тех или иных населенных пунктов. <…> Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни бьемся. <…> Как вы видите, противник остановлен, понес очень большие потери, и, в принципе, как вы правильно заметили, часть подразделений они выводятся для того, чтобы, я так понял, их уже направить на другие направления и новый удар», — отметил он в эфире Первого канала.

Алаудинов также подтвердил ТАСС, что ВСУ уже блокированы.

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