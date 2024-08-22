Ракетный эсминец США проходит через Тайваньский пролив
10:00 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Ralph Johnson (DDG-114) проходит через Тайваньский пролив в рамках обычной практики. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота американских ВМС.
В заявлении флота говорится, что эсминец Ralph Johnson с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke «совершает плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства и пролета над водами». «Корабль прошел через участок в проливе, который находится за пределами территориальных вод любого прибрежного государства», — утверждается в документе.
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