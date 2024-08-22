В Сбере рассказали об опасениях стандартизации и ограничений в вопросе развития платежных систем

15:35

Пользователям бесконтактных платежных сервисов и бизнесу нужно дать свободу выбора в вопросе, каким сервисом им удобнее пользоваться, а ограничения и стандартизация для новых инвесторов, развивающих такие способы оплаты, могут откатить рынок обратно. Такое мнение высказал старший вице-президент «Сбера», руководитель блока «Транзакционный банкинг» Дмитрий Малых в интервью «Бизнес ФМ».

По его словам, сегодня идут диалоги про некие стандарты новых технологий, а рынок тем временем открыт для новых экспериментов.

«Как бы нам не перекрутить стандартизацию, чтобы рынок просто бы не откатился обратно к карточкам или, не дай бог, наличным платежам. Ровно поэтому мы в постоянном диалоге с Национальной системой платежных карт (НСПК) и регулятором, общаемся о том, куда необходимо рынку делать следующие инвестиции. И даже если есть инвестиции от какого-то определенного игрока в новом форм-факторе, то не надо его ограничивать. Нужно дать свободу и пользователям, и мерчантам, чтобы сделать правильный выбор», – сказал Малых.

Он также напомнил, что с 2014 года, когда НСПК образовалась и все банки переживали, что необходимо потратить много ресурсов, чтобы подключиться к одной централизованной системе, НСПК выполнила блестяще свою задачу, показала, как это должно работать.

«И в 2014 году еще поднимались вопросы относительно приватизации. И потом они аккуратно ушли. Мне кажется, вопрос о том, как должен у нас структурирован быть рынок, – он актуален в настоящее время, и все тенденции подсказывают, что нам необходимо садиться за стол и договариваться о том, как мы будем весь рынок развивать, чтобы приблизиться к доле безналичного оборота в 100% в стране», – добавил Малых.