Для референдума о самоопределении нужно освободить 30-40% Харьковской области — Ганчев
09:20 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 30% территории Харьковской области необходимо освободить для проведения референдума о самоопределении. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
«Как минимум, наверное, 30-40% территории области должно быть под контролем для того, чтобы объективно сделать расчет процентного соотношения населения, проживающего на территории освобожденной части. Это то, что мы собирались сделать в 2022 году, как и четыре региона, которые нам на зависть все-таки стали Россией. Да, тогда у Харьковской области не получилось, потому что пришлось оставить наши поселки и уйти. Но, еще раз скажу, если будет процентное соотношение населения, когда можно будет рассчитать, и люди будут готовы голосовать, то, конечно же, мы в пропорциональном именно просчете сможем понять, какая часть населения готова участвовать в референдуме», — сказал Ганчев.
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