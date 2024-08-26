Израиль не смог защититься от удара «Хезболлах», несмотря на поддержку США — МИД Ирана

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не смог предупредить и отразить удар ливанского шиитского движения «Хезболлах» по территории еврейского государства. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

«Оккупационный режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), который всегда имел целью расширение своей территории, сейчас вынужден защищаться от [ударов] в глубине своей земли, и несмотря на всестороннюю поддержку его союзников, включая Соединенные Штаты, он не смог предсказать время и место атаки и противостоять даже ограниченной и управляемой операции [сил] сопротивления. Время сейчас не на стороне [Израиля] и его сторонников», — написал дипломат на своей странице в соцсети X.