Общественный штаб: тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

17:54

Тестирование системы голосования, проводившееся 23 августа, состоялось успешно. По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, в событии участвовали около 650 тыс. горожан. «Из них в формате ДЭГ (дистанционного электронного голосования. – «НГ») проголосовали 640 461 человек, и на бумаге 1 911 москвичей выразили свое мнение», – сообщил Ковалев.



Москвичи в ходе тестирования системы голосования отвечали на вопрос, надо ли в столице принимать специальный закон об обращении с безнадзорными животными, как это сделали ранее некоторые другие регионы. Горожанам было предложено пять вариантов ответов, и, как отметил Ковалев, ни один из них не набрал более 50% голосов. В связи с этим обсуждение темы решено было продолжить на площадке Общественной палаты Москвы. В ее составе есть рабочая группа по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных.



В целом, по словам Ковалева, Москва готова к выборам. «Система работает, зависаний, очередей – онлайн, оффлайн – не наблюдалось. Мы за этим следили в день тестового голосования», – сообщил глава штаба.



Напомним, выборы депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркине состоятся 6-8 сентября. Горожане смогут голосовать как в цифровом формате – онлайн и на избирательных участках при помощи терминалов для электронного голосования, так и при помощи бумажных бюллетеней. Для голосования бумажным бюллетенем нужно до 2 сентября подать соответствующее заявление в избирательную комиссию или на портале mos.ru.



