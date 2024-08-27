Общественный штаб: тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно
17:54 27.08.2024
Тестирование системы голосования, проводившееся 23 августа, состоялось успешно. По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, в событии участвовали около 650 тыс. горожан. «Из них в формате ДЭГ (дистанционного электронного голосования. – «НГ») проголосовали 640 461 человек, и на бумаге 1 911 москвичей выразили свое мнение», – сообщил Ковалев.
Москвичи в ходе тестирования системы голосования отвечали на вопрос, надо ли в столице принимать специальный закон об обращении с безнадзорными животными, как это сделали ранее некоторые другие регионы. Горожанам было предложено пять вариантов ответов, и, как отметил Ковалев, ни один из них не набрал более 50% голосов. В связи с этим обсуждение темы решено было продолжить на площадке Общественной палаты Москвы. В ее составе есть рабочая группа по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных.
В целом, по словам Ковалева, Москва готова к выборам. «Система работает, зависаний, очередей – онлайн, оффлайн – не наблюдалось. Мы за этим следили в день тестового голосования», – сообщил глава штаба.
Напомним, выборы депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркине состоятся 6-8 сентября. Горожане смогут голосовать как в цифровом формате – онлайн и на избирательных участках при помощи терминалов для электронного голосования, так и при помощи бумажных бюллетеней. Для голосования бумажным бюллетенем нужно до 2 сентября подать соответствующее заявление в избирательную комиссию или на портале mos.ru.
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