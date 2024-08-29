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НОВОСТИ

Греф: Ни в одной отрасли нет такого мультипликатора создания рабочих мест, как в туризме

13:31 29.08.2024

Туристическая отрасль является одной из самых важных для экономики страны, подчеркнул глава Сбера Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» на крымском курорте Сбера Mriya Resort & SPA, которому в августе исполнилось 10 лет.

«Туризм стимулирует развитие регионов, создает самое большое количество рабочих мест – больше, чем в туризме, ни в одной отрасли нет мультипликатора создания рабочих мест», – подчеркнул он. По его словам, государство делает очень много для туризма, но еще не хватает инвестиций. «Когда-то правительство подтолкнуло своими мерами развитие сельского хозяйства, то же самое сейчас происходит с туристической отраслью», – уверен Герман Греф.

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