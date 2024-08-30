Бывший премьер Молдавии осудил давление властей на православную церковь
13:20 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер Молдавии Ион Кику осудил правящую Партию действия и солидарности (ПДС), которая по примеру Украины осуществляет давление на Православную церковь Молдавии (ПЦМ) являющейся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
«Борьба с Церковью и запугивание интеллигенции были любимыми методами большевиков. У преступного режима ПДС те же привычки. Им осталось недолго, не бойтесь их, дорогие молдаване», — написал в своем телеграм-канале Кику, который баллотируется в президенты. Ранее депутат ПДС Василий Шоймару в выступлении на телевидении рассказал о планах властей уже нынешней осенью ликвидировать Православную церковь. После гневной реакции оппозиционных партий и общественности, в правящей партии поспешили с заявлением, что Шоймару высказал лишь свое мнение. Однако с осуждением давления властей на церковь выступили ранее президенты Владимир Воронин и Игорь Додон, другие известные политики.
НОВОСТИ
- 13:05 30.08.2024
- Боррель не может отвечать за все страны ЕС в отношении ударов Киева по РФ — МИД Италии
- 13:00 30.08.2024
- Участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина — Песков
- 12:32 30.08.2024
- На Украине утверждают, что забирают в ВСУ в 2,5 раза больше мужчин, чем в начале года
- 12:20 30.08.2024
- Банк БРИКС делает ставку на расширенное использование местных валют — глава НБР
- 12:05 30.08.2024
- Эпоха непрерывного диалога с Пакистаном закончилась — глава МИД Индии
- 12:00 30.08.2024
- До 8% иностранных студентов остаются работать в РФ после получения диплома — Минобрнауки
- 11:35 30.08.2024
- Эксперты Сбера научат школьников применять искусственный интеллект
- 11:32 30.08.2024
- ЕС поставил Киеву 700 тысяч снарядов калибра 155 мм вместо обещанного к марту 1 миллиона
- 11:20 30.08.2024
- В РФ апробируют модель ЕГЭ по математике, объединяющую базовый и профильный экзамены
- 11:05 30.08.2024
- ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать