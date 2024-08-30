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НОВОСТИ

Бывший премьер Молдавии осудил давление властей на православную церковь

13:20 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер Молдавии Ион Кику осудил правящую Партию действия и солидарности (ПДС), которая по примеру Украины осуществляет давление на Православную церковь Молдавии (ПЦМ) являющейся самоуправляемой частью Русской православной церкви.

«Борьба с Церковью и запугивание интеллигенции были любимыми методами большевиков. У преступного режима ПДС те же привычки. Им осталось недолго, не бойтесь их, дорогие молдаване», — написал в своем телеграм-канале Кику, который баллотируется в президенты. Ранее депутат ПДС Василий Шоймару в выступлении на телевидении рассказал о планах властей уже нынешней осенью ликвидировать Православную церковь. После гневной реакции оппозиционных партий и общественности, в правящей партии поспешили с заявлением, что Шоймару высказал лишь свое мнение. Однако с осуждением давления властей на церковь выступили ранее президенты Владимир Воронин и Игорь Додон, другие известные политики.

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