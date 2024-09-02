Сбер поможет молодым IT-предпринимателям развить свой стартап и бизнес-навыки
14:40 02.09.2024
Сбер, «Школа 21» и СТС открыли федеральный кастинг в новое реалити-шоу о молодежном технологическом предпринимательстве. Принять участие в отборе могут молодые люди, которые развивают свой технологический стартап – школьники, учащиеся колледжей и техникумов, студенты и аспиранты вузов. Отправить заявку на кастинг можно до 20 сентября на странице startup.ctc.ru. Премьера шоу в эфире СТС состоится уже осенью.
В ходе шоу к предпринимателям присоединятся разработчики из «Школы 21», которые помогут усовершенствовать проект с технологической стороны. «Школа 21» – образовательный проект, который помогает всем желающим от 18 лет бесплатно получить образование в сфере IT.
Вместе они объединятся в команды, чтобы бороться за реальные инвестиции для развития стартапа, проходить испытания от известных предпринимателей, звездных экспертов и искусственного интеллекта GigaChat.
Помогать участникам шоу также будут эксперты молодежных акселераторов Сбера, программ по развитию предпринимательских талантов для школьников и студентов, в которых уже приняли участие 195 тыс. человек из всех регионов России.
Команды получат шанс улучшить свои способности в генерации идей, анализе целевой аудитории и тестировании гипотез, участии в переговорах и стресс-интервью, а также узнают, как использовать технологии для того, чтобы создать и развить прибыльный бизнес.
«Для развития технологического предпринимательства в стране особенно важно работать с молодежью: демонстрировать реальные примеры успешных стартаперов, предоставлять возможности для развития бизнеса, делиться опытом, – рассказала управляющий директор Сбербанка по работе со стартапами Наталья Магидей. – Также важно погружать ребят в технологические тренды, без понимания которых невозможно создать конкурентоспособное решение. Синергия предпринимателя и разработчика в работе над совместным проектом может открыть новые возможности для роста и развития технологических сервисов, которыми в перспективе будут пользоваться сотни тысяч жителей нашей страны. Надеемся, что новое реалити-шоу вдохновит зрителей на погружение в стартап-культуру и освоение цифровых компетенций».
НОВОСТИ
- 16:00 02.09.2024
- Путин посетил в Туве крупнейший в РФ буддистский монастырь
- 15:32 02.09.2024
- Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на курском направлении
- 15:12 02.09.2024
- Более 40% итальянцев считают, что никто не должен вмешиваться в украинский конфликт
- 15:00 02.09.2024
- Турция подала заявку на вступление в БРИКС — Bloomberg
- 14:32 02.09.2024
- Доступ к видеонаблюдению на довыборах в ГД в Брянской и Ростовской областях ограничат
- 14:12 02.09.2024
- Минск балансирует в условиях санкций благодаря отношениям с РФ и Китаем — Лукашенко
- 14:00 02.09.2024
- Российские средства ПВО сбили ракету ВСУ над Курской областью
- 13:32 02.09.2024
- После провала в Курской области противники РФ могут пойти на мирные переговоры — Путин
- 13:20 02.09.2024
- Российские войска освободили Скучное в ДНР
- 13:18 02.09.2024
- Эксперты признали детские продукты и сервисы Сбера лучшими на рынке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать