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НОВОСТИ

Сбер поможет молодым IT-предпринимателям развить свой стартап и бизнес-навыки

14:40 02.09.2024

Сбер, «Школа 21» и СТС открыли федеральный кастинг в новое реалити-шоу о молодежном технологическом предпринимательстве. Принять участие в отборе могут молодые люди, которые развивают свой технологический стартап – школьники, учащиеся колледжей и техникумов, студенты и аспиранты вузов. Отправить заявку на кастинг можно до 20 сентября на странице startup.ctc.ru. Премьера шоу в эфире СТС состоится уже осенью.

В ходе шоу к предпринимателям присоединятся разработчики из «Школы 21», которые помогут усовершенствовать проект с технологической стороны. «Школа 21» – образовательный проект, который помогает всем желающим от 18 лет бесплатно получить образование в сфере IT.

Вместе они объединятся в команды, чтобы бороться за реальные инвестиции для развития стартапа, проходить испытания от известных предпринимателей, звездных экспертов и искусственного интеллекта GigaChat.

Помогать участникам шоу также будут эксперты молодежных акселераторов Сбера, программ по развитию предпринимательских талантов для школьников и студентов, в которых уже приняли участие 195 тыс. человек из всех регионов России.

Команды получат шанс улучшить свои способности в генерации идей, анализе целевой аудитории и тестировании гипотез, участии в переговорах и стресс-интервью, а также узнают, как использовать технологии для того, чтобы создать и развить прибыльный бизнес.

«Для развития технологического предпринимательства в стране особенно важно работать с молодежью: демонстрировать реальные примеры успешных стартаперов, предоставлять возможности для развития бизнеса, делиться опытом, – рассказала управляющий директор Сбербанка по работе со стартапами Наталья Магидей. – Также важно погружать ребят в технологические тренды, без понимания которых невозможно создать конкурентоспособное решение. Синергия предпринимателя и разработчика в работе над совместным проектом может открыть новые возможности для роста и развития технологических сервисов, которыми в перспективе будут пользоваться сотни тысяч жителей нашей страны. Надеемся, что новое реалити-шоу вдохновит зрителей на погружение в стартап-культуру и освоение цифровых компетенций».

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