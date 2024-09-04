«Роснефть» и «РусГидро» продолжают развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей
10:04 04.09.2024
Компании «Роснефть» и «РусГидро» на IX Восточном экономическом форуме заключили Соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.
Стороны планируют размещать зарядные станции для электромобилей на автозаправках «Роснефти» в регионах России, а также взаимодействовать при строительстве заправочных станций и зарядных комплексов в составе многофункциональных зон дорожного сервиса на платных автомобильных дорогах. При этом размещаемые электромодули будут соответствовать современным стандартам и поддерживать функцию быстрой зарядки. Соглашение «РусГидро» продолжает ряд договоренностей, достигнутых сторонами в 2021 году.
Сейчас в розничной сети "Роснефти" действуют 80 электрозарядных станций на заправках в 12 регионах России от Санкт-Петербурга до Забайкалья. Большинство станций поддерживают функцию быстрой зарядки и могут зарядить батарею электромобиля до 80% всего за 20 минут.
Розничная сеть «Роснефти» в целом охватывает 61 регион России и включает почти 3 000 заправочных станций. Компания планирует расширять географию зарядных станций с учетом развития рынка электромобилей в России.
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