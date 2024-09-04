Песков призвал СМИ не разделять новые регионы и «каноническую» территорию РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые регионы — такая же полноценная часть России, как и другие субъекты Федерации. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя атаку ВСУ на Курскую область, представитель Кремля отметил, что, «разумеется, в данном случае речь идет о посягательстве на территорию РФ».

«Я бы не стал здесь как-то различать, как иногда говорят в СМИ, „каноническую“ территорию РФ и новые регионы. Это все наша территория, и мы должны ее защищать», — сказал Песков.