Путин пригласил премьера Малайзии на саммит БРИКС, а Ибрагим ждет президента РФ на саммите АСЕАН

18:03 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани 22-24 октября.

"Я с удовольствием принял его приглашение Малайзии принять участие в приближающемся саммите БРИКС в Казани", - написал Ибрагим в своем телеграм-канале в среду.

Между тем агентство Bernama сообщает, что Ибрагим ожидает, что Путин посетит саммит АСЕАН в 2025 году, когда Малайзия будет председателем организации.

"Конечно же, мы в АСЕАН с нетерпением ждем вашего участия в саммите АСЕАН 2025", - заявил премьер-министр.