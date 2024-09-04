Путин пригласил премьера Малайзии на саммит БРИКС, а Ибрагим ждет президента РФ на саммите АСЕАН
18:03 04.09.2024 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани 22-24 октября.
"Я с удовольствием принял его приглашение Малайзии принять участие в приближающемся саммите БРИКС в Казани", - написал Ибрагим в своем телеграм-канале в среду.
Между тем агентство Bernama сообщает, что Ибрагим ожидает, что Путин посетит саммит АСЕАН в 2025 году, когда Малайзия будет председателем организации.
"Конечно же, мы в АСЕАН с нетерпением ждем вашего участия в саммите АСЕАН 2025", - заявил премьер-министр.
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