Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — август выросли на 56,2%, до 7,6 трлн рублей
11:32 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет РФ за январь — август 2024 года получил 7,6 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 56,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, сообщается на сайте Минфина РФ.
«Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в материалах Минфина.
НОВОСТИ
- 11:20 06.09.2024
- Дурова могут заставить передать Франции ключи шифрования Telegram, не исключает Медведев
- 11:05 06.09.2024
- Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за 8 месяцев выросли на 27,3%, до 15,47 трлн руб.
- 11:00 06.09.2024
- Власти Южной Кореи насчитали 260 шаров с мусором, запущенных из КНДР
- 10:20 06.09.2024
- Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге могут выставить на аукцион в конце года
- 10:05 06.09.2024
- Песков выступает за полную свободу информации, но не в условиях войны
- 10:00 06.09.2024
- КНР за последние три года создала в Африке более 1,1 млн рабочих мест- глава МИД
- 09:32 06.09.2024
- ВСУ ежедневно перебрасывают подразделения в Курскую область - Алаудинов
- 09:32 06.09.2024
- Вашингтон передал Израилю, что авианосцы США не смогут охранять его от Ирана вечно — ТВ
- 09:20 06.09.2024
- Более 80% немцев недовольны работой правящей коалиции — опрос
- 09:05 06.09.2024
- Израильские войска покинули город Дженин на Западном берегу Иордана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать