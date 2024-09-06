Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — август выросли на 56,2%, до 7,6 трлн рублей

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ за январь — август 2024 года получил 7,6 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 56,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, сообщается на сайте Минфина РФ.

«Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в материалах Минфина.