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Утверждения Зеленского о стабилизации на красноармейском направлении опроверг офицер ВСУ

20:20 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на красноармейском (украинское название — покровское) направлении продолжает оставаться сложной, украинская армия не может ее стабилизировать. Об этом сообщил офицер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мельник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением в интервью телекомпании NBC, что ВСУ удалось стабилизировать обстановку на ряде сложных направлений.

«Вчера главком [ВСУ Александр Сырский] и верховный [главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский] сообщили, что на покровском направлении стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина», — написал Мельник в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Военный рассказал о тяжелой обстановке, сложившейся для группировки ВСУ на подконтрольной Киеву территории ДНР между Невельским и рекой Волчья. «Время вывести бригады без больших потерь из удавки потеряно. Теперь, скорее всего, будет авдеевский сценарий, когда отступление было „контролируемым“ только в отчетах отцов-командиров», — считает Мельник.

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