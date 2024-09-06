Утверждения Зеленского о стабилизации на красноармейском направлении опроверг офицер ВСУ
20:20 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением в интервью телекомпании NBC, что ВСУ удалось стабилизировать обстановку на ряде сложных направлений.
«Вчера главком [ВСУ Александр Сырский] и верховный [главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский] сообщили, что на покровском направлении стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина», — написал Мельник в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Военный рассказал о тяжелой обстановке, сложившейся для группировки ВСУ на подконтрольной Киеву территории ДНР между Невельским и рекой Волчья. «Время вывести бригады без больших потерь из удавки потеряно. Теперь, скорее всего, будет авдеевский сценарий, когда отступление было „контролируемым“ только в отчетах отцов-командиров», — считает Мельник.
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