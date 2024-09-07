Определены победители первого розыгрыша программы «Миллион призов»

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В Москве подведены итоги первого розыгрыша акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Акция приурочена к выборам депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в ряде районов столицы. В первом розыгрыше победили 1 133 250 человек. 1 122 000 выиграли в основном розыгрыше и 11 250 — в дополнительном.

Напомним, к основному розыгрышу подключались горожане, 6 сентября отдавшие свой голос онлайн на mos.ru или при помощи специальных терминалов на избирательных участках. Они могли выиграть 1000, 3000 или 5000 призовых баллов. Баллы можно обменять на покупки и скидки у партнеров акции, например в кафе, ресторанах, магазинах и торговых сетях, а также на них можно купить билеты в музеи и театры. Один балл приравнен к одному рублю.

Также проводился дополнительный розыгрыш – на него нужно зарегистрироваться до 19:59 8 сентября на сайте проекта. Его участники могут получить скидку в 15 тыс. баллов на приобретение товаров и услуг партнеров акции в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт».

Отметим, некоторые горожане гарантированно получат 1000 призовых баллов, даже если не победят в основном розыгрыше. Это те, кто впервые участвовал в онлайн-выборах, и москвичи старше 60 лет, выбравшие формат голосования онлайн на mos.ru.

Победители получат СМС-сообщения с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше или уведомление, предусмотренное правилами проведения акции. Для получения поощрения нужно до 30 сентября активировать специальный код на сайте «Миллион призов». После этого призовые баллы можно будет обменять на скидки у партнеров акции. Промокод будут действовать до 15 декабря включительно.