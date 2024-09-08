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Кинопарк «Москино» станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире

09:47 08.09.2024

Открывшаяся в День города первая очередь кинопарка «Москино» станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире, уверены организаторы проекта. Планируется, что декорации, созданные на этом объекте, будут повторять виды различных городов России и других стран, что позволит снимать более 200 фильмов в год. Кроме того, кинопарк собираются сделать интересным туристам – предполагается, что его смогут посещать до 10 млн гостей в год. В кинопарке будет построен культурно-деловой центр с кинозалами, гостиницы для размещения съемочных групп и посетителей, концертная и фестивальная площадки, административно-бытовые корпуса и офисные помещения.

Решение о начале строительстве кинопарка «Москино» с комплексом натурных площадок и инфраструктурой для съемок фильмов по итогам встречи с российскими кинематографистами мэр Москвы Сергей Собянин принял в августе 2019 года. Площадка расположена в Краснопахорском районе Троицкого административного округа столицы, в 27 км от МКАД и 8 км от Троицка, куда в ближайшие годы придет линия метро.
Масштабный проект собираются выполнять в три этапа. Пока завершился первый из них. На территории площадью 180 га выстроены 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В числе площадок — «Аэропорт Юрово», «Витебский вокзал», «Древнерусский город», «Соборная площадь Московского Кремля», «Партизанская деревня. Кроме того, построена большая площадка хромакей, для создания компьютерных визуальных эффектов где при необходимости можно установить самолет Ту-154.

Кинопарк «Москино» станет одной из площадок крупного московского кинокластера, создаваемого в мегаполисе. Также в состав кластера включены еще три площадки Киностудии имени Максима Горького, которая должна стать крупнейшей киностудией России. Площадки расположены на улице Сергея Эйзенштейна, Рязанском проспекте и в Валдайском проезде.

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