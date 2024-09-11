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Запад дал понять Киеву, что не сможет обеспечить его «полную победу» — WSJ

12:20 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники дали понять украинскому руководству, что не смогут материально обеспечить «полную победу» Киева в конфликте с Россией, а потому Украине стоит исходить из существующих реалий. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники из числа высокопоставленных европейских чиновников.

По их информации, украинским властям уже «было сказано», что обеспечение «полной победы» Киева означало бы затраты западных стран на его поддержку в сотни миллиардов долларов, чего Украине не в силах дать ни Вашингтон, ни Брюссель. На этом фоне Запад призывает Украину при определении своих целей в конфликте с РФ исходить из сложившихся на поле боя реалий.

В частности, по мнению руководства западных стран, Киеву необходимо разработать «убедительный план» действий на следующий год, который будет предусматривать постановку реалистичных военных целей. Как отмечает издание, подобные призывы звучат на фоне снижения поддержки избирателями в западных странах идеи военной помощи Киеву, а также успешного наступления российских сил в зоне боевых действий.

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