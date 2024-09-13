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Решение США по ударам вглубь РФ не решит проблем ВСУ — WSJ

10:32 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятие решения использовать американское оружие для ударов вглубь территории России не решит серьезные проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Официальные лица США высказывают обеспокоенность по поводу того, что ослабление ограничений окажется «краткосрочной полумерой» для более серьезных проблем, с которыми сталкивается Украина в ходе СВО. Издание также называет нынешний конфликт «войной на истощение».

По данным WSJ, конфликт на данный момент кажется бесконечным и рискует обостриться, что опасно, учитывая наличие ядерного оружия. Как отмечает сотрудник аналитического центра Atlantic Council Рейчел Риццо, стратегия администрации президента США Джо Байдена «очень похожа на рецепт еще одной бесконечной войны».

WSJ указывает, что Вашингтон умерил свои ожидания относительно того, чего может достичь Киев в ближайшее время.

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