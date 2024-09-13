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Две трети немцев против выдвижения Шольца кандидатом в канцлеры в 2025 году

12:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети немцев выступают против того, чтобы социал-демократы (СДПГ) снова выдвинули Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на парламентских выборах 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу газеты Süddeutsche Zeitung.

Против кандидатуры Шольца выступили 68% респондентов. Лишь 20% заявили, что, по их мнению, действующий глава правительства должен еще раз попытаться стать канцлером. Остальные не смогли определиться с ответом.

При этом опрос показал, что даже избиратели, которые в 2021 году голосовали за СДПГ, не поддерживают кандидатуру Шольца. Из них 60% против его выдвижения, «за» — лишь 31%, остальные не определились. В опросе, который проводился с 6 по 10 сентября, участвовали 2 126 человек.

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