Исчерпание производственных мощностей — это главный внутренний риск для экономики РФ — ЦБ
17:32 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Главным внутренним риском [для экономики РФ] является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — сказала она.
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