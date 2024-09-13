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Исчерпание производственных мощностей — это главный внутренний риск для экономики РФ — ЦБ

17:32 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Главным внутренним риском [для экономики РФ] является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — сказала она.

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