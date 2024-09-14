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Армия Китая обвинила ФРГ в повышении рисков безопасности в Тайваньском проливе

09:30 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проход двух германских кораблей через Тайваньский пролив привел к повышению рисков в области безопасности и «посылает неверные сигналы». Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования (ВЗБК) Народно-освободительной армии Китая Ли Си.

«13 сентября фрегат Германии „Баден-Вюртемберг“ и германский корабль снабжения „Франкфурт-на-Майне“ прошли через Тайваньский пролив, став предметом общественных спекуляций», — говорится в его заявлении, опубликованном на странице военного округа в соцсети WeChat.

Ли Си уточнил, что китайская сторона приняла контролирующие меры, задействовав военно-морские и военно-воздушные силы для мониторинга за указанными кораблями на протяжении всего пути их следования через пролив. «Поведение германской стороны повышает риски безопасности и посылает неверные сигналы, — подчеркнул он. — Войска ВЗБК постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, мы решительно противостоим всем угрозам и провокациям».

Как сообщило ранее агентство DPA, германские военные корабли впервые более чем за 20 лет осуществили проход через Тайваньский пролив. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, через Тайваньский пролив якобы пролегает «кратчайший маршрут». Он добавил, что это «самый безопасный путь».

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