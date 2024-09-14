Из плена возвращены 103 военных РФ, захваченных ВСУ в Курской области
17:30 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вернула 103 своих военных, захваченных в украинский плен в Курской области, в результате переговоров, посредником на которых выступили Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«14 сентября текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ», — сказали в ведомстве.
В МО РФ уточнили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посредническую роль гуманитарного характера сыграли Объединенные Арабские Эмираты.
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