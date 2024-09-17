Большинство немцев против передачи Киеву оружия для ударов вглубь РФ — опрос

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство немцев выступает против поставок Киеву западного оружия, с помощью которого ВСУ могли бы наносить удары вглубь России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Согласно исследованию, 64% респондентов указали, что не поддерживают передачу такого дальнобойного оружия Киеву, за выступили лишь 28%, остальные не определились с ответом. При этом на востоке Германии о неприятии поставок вооружений, с помощью которых ВСУ могли бы поражать цели в РФ, заявили 83% участников опроса, на западе — 61%. Исследование проводилось с 13 по 16 сентября. В нем участвовали 1 002 человека.