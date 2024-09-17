Грузия не могла говорить правду о том, что войну 2008 года начал Саакашвили — премьер
17:12 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Грузии не могли раньше говорить правду о том, что войну в Южной Осетии в 2008 году начал экс-президент Михаил Саакашвили. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Ответ на вопрос о смене позиции [властей Грузии относительно того, кто начал войну 2008 года, ] простой, и я могу выразить его двумя словами — Гаага и Страсбург (решения судов — прим. ТАСС). Из-за текущих дел в Гааге и Страсбурге мы избегали твердых и точных заявлений на эту тему. Но, когда мы видим, что, во-первых, завершены судебные процессы, во-вторых, та же политическая сила и сейчас пытается развязать в стране войну, мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну в Грузии развязал именно режим Саакашвили», — сказал Кобахидзе на брифинге.
На уточняющий вопрос журналиста, заключается ли новая позиция властей в том, что войну начала Грузия, Кобахидзе ответил, что такая же позиция у Евросовета, резолюцию которой подписал режим Саакашвили. «Это констатация общепризнанных фактов», — заключил Кобахидзе.
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