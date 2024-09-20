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НОВОСТИ

Украинцы могут обогнать россиян по покупкам недвижимости в Финляндии

11:00 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы в этом году могут приобрести больше недвижимости в Финляндии, чем россияне, если сохранится текущая динамика на рынке. Об этом в четверг сообщил общественный вещатель yle со ссылкой на данные министерства обороны страны, которое выдает разрешения на такие сделки.

Согласно им, с января по июнь этого года граждане РФ получили 64 таких разрешения, украинцы — 57. Однако, как отмечается в материале, число сделок с недвижимостью, проводимых украинцами, стремительно растет, в то время как в случае с россиянами — снижается.

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