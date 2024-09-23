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НОВОСТИ

В России в 2024 году аннулировали в 3 раза больше патентов на работу, чем годом ранее

17:40 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД РФ аннулировало более 43 тыс. выданных иностранным гражданам патентов для осуществления трудовой деятельности с начала текущего года, что в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«С начала 2024 года органами внутренних дел Российской Федерации аннулировано более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам, которые своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности. По сравнению с прошлым годом число аннулированных патентов выросло в три раза», — написала она в телеграм-канале.

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