Мир сыт бесполезными климатическими соглашениями — президент Бразилии
17:42 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мир сыт климатическими соглашениями, которые никто не выполняет и которые не помогают решить проблему глобального потепления. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Планета сыта невыполняемыми климатическими соглашениями. Планета устала от того, что целями по сокращению выбросов углекислого газа пренебрегают. Устала от нехватки финансовой помощи бедным странам», — сказал он.
Лула да Силва убежден, что отрицать существование этих проблем «перед лицом глобального потепления» невозможно. «2024 год может стать самым жарким годом в современной истории», — напомнил он.
НОВОСТИ
- 19:00 24.09.2024
- Запад обсуждает возможность прямых контактов с президентом РФ в связи с саммитом G20 - Bloomberg
- 18:45 24.09.2024
- На продаже оружия Украине Польша заработала в 2023 году около 1,5 млрд евро - доклад
- 18:30 24.09.2024
- Байден выступил за реформирование Совета Безопасности ООН
- 17:12 24.09.2024
- МРОТ с начала 2025 года составит 22 440 руб. — Мишустин
- 17:00 24.09.2024
- Мединский считает, что в ближайшем будущем время на образование в школах и вузах сократят
- 16:32 24.09.2024
- Результатом политики Байдена стали войны, которым «не видно конца» — ABC
- 16:12 24.09.2024
- Бои на севере Харьковской области идут «за каждый дом» — Ганчев
- 16:00 24.09.2024
- Зеленский опасается, что США изменят отношение к Украине после выборов
- 15:32 24.09.2024
- В Одессе снесут памятники Пушкину, Высоцкому и Бабелю
- 15:12 24.09.2024
- ВСУ потеряли на курском направлении более 16,7 тыс. военных — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать