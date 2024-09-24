Мир сыт бесполезными климатическими соглашениями — президент Бразилии

17:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир сыт климатическими соглашениями, которые никто не выполняет и которые не помогают решить проблему глобального потепления. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Планета сыта невыполняемыми климатическими соглашениями. Планета устала от того, что целями по сокращению выбросов углекислого газа пренебрегают. Устала от нехватки финансовой помощи бедным странам», — сказал он.

Лула да Силва убежден, что отрицать существование этих проблем «перед лицом глобального потепления» невозможно. «2024 год может стать самым жарким годом в современной истории», — напомнил он.