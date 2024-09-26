Двое задержанных за поджоги признались, что им предлагали подрывы самолета и поездов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое задержанных за поджоги на железных дорогах и объектах связи признались, что спецслужбы Украины давали им задание изготовить взрывчатое вещество для подрыва поезда и совершить поджог самолета. Об этом они рассказали на видео, предоставленном ТАСС Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На нас вышел человек в соцсети „Телеграм“, предложил устраивать поджоги. Подожгли вышку сотовой связи, потом еще одну, потом еще одну. Он начал кидать инструкции, как сделать взрывчатые вещества, чтобы сделать более серьезные проекты — поезда, цистерны, коммерческие поезда [взрывать]», — рассказал один из задержанных.