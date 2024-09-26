Эрдоган ответил на вопрос о перспективах нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
20:15 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ереван и Баку находятся в ожидании возможности урегулировать все проблемы, и со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна нет негативного отношения к этому и к нормализации с Анкарой. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из поездки в Нью-Йорк, где принял участие в Генассамблее ООН.
«Когда мы смотрим на демонстрируемые Пашиняном подходы, мы не видим там негатива. Турция хочет, чтобы было подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном и они могли как можно скорее жить как соседи в мире. Я надеюсь, что мы сможем постепенно разрешить все вопросы между Азербайджаном и Арменией и преодолеем все проблемы. Потому что на самом деле обе стороны выступают за мир. Сейчас и Азербайджан находится в ожидании этого, и то же самое мы видим со стороны Армении», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu. Так он ответил на вопрос о перспективах нормализации отношений Еревана с Анкарой и Баку в контексте прошедшей в Нью-Йорке его встречи с Пашиняном.
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