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НОВОСТИ

Официальный курс евро повышен на 28 коп., до 103,4694 руб.

18:20 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России установил на 28–30 сентября 2024 года официальный курс доллара на уровне 92,7126 руб., что на 31 коп. выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 28 коп., до 103,4694 руб. Официальный курс юаня повышен на 7 коп., до 13,2163 руб.

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