80% россиян не готовы отвечать за формирование своего пенсионного капитала — опрос
09:32 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян (80%) не готовы брать на себя полную ответственность за формирование пенсионного капитала. Такие результаты следуют из сентябрьского опроса среди 1,5 тысяч человек, проведенного НПФ «Будущее» и проектом по финансовому просвещению «Графин» (есть в распоряжении ТАСС).
41% респондентов полагают, что ответственность за формирование их пенсионных накоплений целиком лежит на государстве, а 39% готовы разделить ее с государством пополам. Лишь каждый седьмой (14%) считает, что основную ответственность за формирование пенсионных сбережений несет лично он сам.
При этом 30% опрошенных рассчитывают по достижении пенсионного возраста жить за счет пассивного дохода — от сдачи недвижимости, дивидендов от ценных бумаг, — почти столько же (28%) планируют продолжать работать. Еще 27% рассчитывают на страховую пенсию от государства, а 19% рассказали, что планируют жить на личные сбережения.
Только 5% опрошенных считает, что о пенсии нужно заботиться тогда, когда она наступит. Большинство же предпочитают подумать об этом заранее. Чаще всего опрошенные отвечали, что о пенсии необходимо начинать заботиться с 45 лет, — так ответил каждый третий респондент. Четверть же респондентов полагает, что откладывать на пенсию нужно с 35 лет, когда уже есть стабильный заработок и возможность копить.
25% опрошенных отметили, что им было бы комфортно откладывать на свое пенсионное обеспечение до 1 тыс. рублей в месяц, рассказал управляющий директор НПФ «Будущее» Дмитрий Ключник. Треть респондентов (33%) назвала суммы от 1 до 5 тыс. рублей, еще 30% респондентов — от 5 до 10 тыс. рублей, добавил он.
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