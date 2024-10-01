Ассанж обвинил ЦРУ в экстерриториальных и внесудебных репрессиях

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США организовало «кампанию возмездия» против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, продемонстрировав миру возможности разведывательных организаций по экстерриториальным репрессиям. Об этом заявил сам разоблачитель, выступая на конференции в Совете Европы.

«Преследование ЦРУ меня, моей семьи и моих соратников агрессивными внесудебными и экстерриториальными методами дает редкое представление о том, как могущественные разведывательные организации осуществляют транснациональные репрессии», — сказал он.

Разоблачитель отметил, что после публикации данных о массовом производстве вредоносного программного обеспечения и программе шпионажа ЦРУ занимавший на тот момент пост главы организации Майк Помпео «начал кампанию возмездия» против Ассанжа и его сторонников. В частности, по словам основателя WikiLeaks, существовали планы по его похищению и убийству в Лондоне, в то время как его сторонники в Европе подвергались хакерским атакам и сталкивались с кражами.

«Моя жена и мой маленький сын также стали мишенью. Сотруднику ЦРУ поручили постоянно следить за моей женой, и были даны инструкции получить ДНК из подгузника моего шестимесячного сына, — подчеркнул Ассанж, ссылаясь в своей речи на показания более 30 действующих и бывших сотрудников американских спецслужб, которые они дали в интервью американской прессе и которые были дополнительно подтверждены записями, изъятыми в ходе судебного преследования некоторых агентов ЦРУ.