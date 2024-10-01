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Шольц планирует «в ближайшие недели» провести разговор с Путиным — газета Die Zeit

14:32 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшие недели связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на правительственные источники.

По их информации, в окружении Шольца рассматривают возможность проведения телефонных переговоров в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре. Пока еще германская сторона официально не запрашивала разговор, уточнило издание. В случае, если он состоится, Шольц станет первым западным лидером, который снова напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет.

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