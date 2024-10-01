Шольц планирует «в ближайшие недели» провести разговор с Путиным — газета Die Zeit
14:32 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшие недели связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на правительственные источники.
По их информации, в окружении Шольца рассматривают возможность проведения телефонных переговоров в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре. Пока еще германская сторона официально не запрашивала разговор, уточнило издание. В случае, если он состоится, Шольц станет первым западным лидером, который снова напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет.
НОВОСТИ
- 14:12 01.10.2024
- ВС РФ освободили Крутой Яр в ДНР
- 14:00 01.10.2024
- Почти половина ипотечников погасят долг после 65 лет — ЦБ РФ
- 13:32 01.10.2024
- Силы НАТО достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности — Столтенберг
- 13:20 01.10.2024
- Все популярные госуслуги к концу 2030 г. будут оказываться онлайн — Мишустин
- 13:05 01.10.2024
- Композитор Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни
- 13:00 01.10.2024
- 1 млн ливанцев находятся в положении перемещенных лиц из-за действий Израиля — премьер
- 12:32 01.10.2024
- На Украине признали, что бои идут уже в черте Угледара
- 12:20 01.10.2024
- Экс-премьер Нидерландов Рютте стал 14-м генсеком НАТО
- 12:05 01.10.2024
- Будущая группировка спутников обеспечит быстрый интернет по всей России — Мишустин
- 12:00 01.10.2024
- Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам в Тель-Авиве и Эйлате с использованием БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать